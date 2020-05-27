Общество

Без врачей и оборудования, но при параде

Лет пятнадцать назад глава одного небольшого муниципального образования спросил меня: «По-твоему, что самое главное в праздновании Дня города?»

- Благоустройство общественных пространств? Награждение выдающихся горожан? Благотворительные акции?..

«Салют! Люди оценивают День города по салюту. Нет салюта – нет праздника. Поэтому главное в нашем деле - это жирный салют!»

Вот так и с парадом Победы. По нынешним меркам со времени того разговора минула целая эпоха, а глава нашего федерального образования, похоже, до сих пор всерьёз полагает, что важнейшими из искусств для нас являются салют и парад.

Нет салюта или парада – нет праздника. Чтобы народ снова почувствовал себя победителем – главное, помахать перед ним флагами и побряцать оружием.

Ну и салют, само собой. А не вот это вот всё: благоустройство, безопасность, достойная заработная плата, материальная помощь государства гражданам во время пандемии…

Что такое вообще эти военные парады как не атавизм и напоминание о тех пещерных временах, когда наши далёкие предки выгибали дугой спину, становились на задние лапы, стараясь казаться выше ростом, а также раздували защёчные мешки или топорщили шерсть на темечке за неимением фуражки, у которой можно было бы набить тулью…

И всё это ради того, чтобы продемонстрировать противнику своё превосходство и заставить его кинуться наутёк или хотя бы держаться от нас на почтительном расстоянии.

Позвоночные же тысячелетиями вырабатывали доставшиеся нам по наследству всевозможные ритуалы для устрашения конкурентов, которые покушались на их территорию и природные ресурсы.

Вот как описывает один из таких ритуалов доктор биологических наук, профессор В. Дольник:

«Посмотрим, как стадо павианов встречает на границах своих владений стадо соседей. Самцы боевого возраста выдвигаются вперёд, образуя развёрнутый полумесяцем строй, останавливаются и принимают позы угрозы. Так же поступают соседи. Иерархи проходят сквозь строй и медленно приближаются к границе, вглядываясь в иерархов другого стада, идущих навстречу. Если встреча произошла на границе и территория не нарушено, а стадо знакомое, иерархи, узнав друг друга, сходятся с распростёртыми руками и обнимаются. После этого могут встретиться и более молодые самцы».

«И эту картину мы видели сотни раз в официальной кино- и телехронике», – написал в 1994 году Дольник в своей книге «Непослушное дитя биосферы».

И вполне вероятно, увидим ещё раз 24 июня 2020 года, только за отсутствием на церемонии большинства «иерархов другого стада» она будет выглядеть не только анахроничной, но и совсем нелепой… Или нет?

Вчера губернатор Псковской области попросил Путина помочь нашему региону с врачами и оборудованием (самим нам с коронавирусом, видимо, не справиться), потому что заражённых с каждым днём становится всё больше и больше.

Казалось бы, тут не до парадов, и повод для ликования, судя по всему, вообще представится не скоро.

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Неплохая же была идея отпраздновать 75-летие окончания Второй Мировой войны вместе со всем прогрессивным человечеством в сентябре. Очень хочется верить, что к тому времени мы уже спустимся с «плато» – а значит, могли бы устроить грандиозные гуляния и продемонстрировать человечеству поистине достойное Великой Победы мирное достижение по народосбережению.

Однако же Москва и другие города России уже начали готовиться к неуместному дорогостоящему торжеству 24 июня.

Кого же эта картинка призвана испугать до дрожи в коленках или хотя бы заставить испытать покорность и почтение? Уж конечно, не Илона Маска и Билла Гейтса, которые давно вышли из пещеры, поднялись с карачек и вот-вот начнут править миром с помощью 5G и «чипирования». Им теперь явно не до ритуальных танцев вокруг костра.

У них там если и проходят парады, то какие-то неправильные, явно нацеленные на десакрализацию традиций высших приматов.

Например, гей-прайды. Думаете, почему эти ЛГБТ-активисты маршируют не в ногу, хоть и с перьями на голове, – явно ж, чтобы потроллить нас своими правами и свободами, от которых доллар и евро становятся по отношению к рублю всё дороже и дороже.

Или возьмём традиционный парад в Париже на День взятия Бастилии. Французы решили, что в этом году в колоннах пойдут врачи.

Вот о какой Победе мы все сейчас мечтаем, правда же?

А нам говорят: сперва парад, потом победа. Парад же важнее. Потому что главное у нас, в России, так уж с некоторого времени заведено, не победа, а участие – в ритуале, который призван вернуть нам ощущение триумфа, заслуженного не нами и не в этой жизни.

Нет, я не спорю, ритуалы – это хорошо. Животным они заменяют мозги. Да и кто мы такие, чтобы отказываться от поведенческих паттернов, выработанных в процессе эволюции высокоорганизованными позвоночными.

Хотите почувствовать себя защищёнными перед внешней угрозой, что бы это ни было? Нет ничего проще: ну-ка быстро построились развёрнутым полумесяцем и встали в позу угрозы!

…Кстати, чтоб вы знали, у павианов геронтократия.

Ольга Миронович