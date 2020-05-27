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Общество

Новый проект зон охраны церкви Жен Мироносиц рассмотрят в региональном парламенте

28.05.2020 17:23|ПсковКомментариев: 1

Проект объединённой зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Жен Мироносиц и часовни», XV в., XVI-XVII вв. и объекта культурного наследия регионального значения «Колокольня надвратная на Мироносицком кладбище» поступил в областное Собрание депутатов и может быть включён в дополнительную повестку ближайшей сессии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональном парламенте, предложенный к рассмотрению документ, по мнению авторов инициативы, должен заменить постановление, принятое депутатами в 2015 году.

Новый проект, разработаннный комитетом по охране объектов культурного наследия, меняет и границы зоны охраны, и режим использования земель, и градостроительный регламент.

Так, в действующем документе территория стадиона «Электрон» и Псковского завода радиодеталей выделена в зону регулирования застройки с едиными ограничениями и возможностями. Сейчас здесь допускается строительство зданий высотой не более десяти метров.

В новом документе эта территория разбита на пять участков, где максимальная высота капитальных строений возможна от 12 до 36 метров. Например, на участке футбольного поля допустимо строительство зданий, строений и сооружений с максимальной высотой 12 метров, на заводской территории она увеличена до 18 метров, а участок, частично совпадающий с нынешней трибуной, допускает появление здания высотой 36 метров.

При строительстве разрешено использование «традиционных строительных материалов», к ним отнесены кирпич, дерево, железобетон, камень натуральный и искусственный, металл либо иные современные строительные материалы, имитирующие по своему внешнему облику всё перечисленное. Как и прежде, под запрет попали пластиковый и металлический сайдинг, сэнвич-панели. Применение в отделке цветовых решений должно соответствовать времени постройки зданий, говорится в новом документе. Действующая редакция при этом не допускает использование активных цветовых решений фасадов.

Запрет на строительство жилых и общественных зданий, иных строений и сооружений, нарушающих масштабные соотношения между исторической архитектурной средой объектов культурного наследия Мироносицкого кладбища и новой застройкой, в новой версии отсутствует.

Зону охраняемого природного ландшафта, имеющую самые строгие ограничения, авторы проекта предлагают сохранить на двух участках – в сквере перед Мироносицким кладбищем и на узкой береговой полосе ниже стадиона «Электрон». Территория Степановского лужка при этом отнесена к зоне регулирования застройки с предельной высотой строений до 10 метров.

Предложенная к утверждению территория зон охраны сокращается за счёт исключения из неё участка сложившейся пятиэтажной застройки по улице Народной – от Коммунальной до Кузбасской дивизии. Прежние требования допускали здесь нахождение многоэтажных домов высотой не более 17 метров от отметки пола первого этажа.

Добавим также, что новый документ разрешает воссоздание утраченных объектов культурного наследия, если они имеют особую значимость и положительное заключение госэкспертизы, создание набережных и видовых площадок на прибрежных территориях в местах наилучшего восприятия объектов культурного наследия, размещение памятных знаков и скульптурных композиций, подчиненных ландшафту, устройство временных сезонных навесов или зонтов при стационарных объектах общественного питания, прозрачных ограждений (кованных, литых и сварных металлических) высотой не более 1,8 метра, мощение тротуарным камнем тротуаров и пешеходных дорожек, а также организацию парковок и стоянок.

Необходимость разработки нового охранного документа авторы проекта объяснили включением в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ выявленного объекта культурного наследия «Колокольня надвратная на Мироносицком кладбище». Согласно законодательству в таких случаях ранее утвержденные границы и градостроительные регламенты подлежат уточнению. В пояснительной записке отмечается, что проект зон охраны был разработан в 2014 году и утверждён постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 28 апреля 2015 года. «Колокольня надвратная на Мироносицком кладбище» была включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия приказом госкомитета по охране объектов культурного наследия от 30 января 2015 года.

На проект получено положительное заключение правовой и антикоррупционной экспертизы, проведённой прокуратурой Псковской области.

Авторы документа отмечают, что принятие нового проекта объединённой зоны охраны должно обеспечить разумные и достаточные меры по сохранению композиционных и функциональных связей указанных объектов культурного наследия.

Теги: #псковское областное собрание #Электрон #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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