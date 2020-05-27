Общество

Гдович спас двух детей из горящей машины

Тренер по гребному спорту Денис Маркелов спас из загорающейся машины двоих детей. Сейчас он живет и работает в Санкт- Петербурге. На парковке у супермаркета он заметил, как под капотом стоящей рядом машины начинается возгорание, а в закрытом салоне автомобиля были дети.

Как сообщает газета «Гдовская заря», голыми руками открыть машину не получилось, на помощь пришла девушка, которая принесла огнетушитель. Денису Маркелову удалось разбить заднее стекло, он вытащил из автомобиля восьмилетнюю девочку и ее шестилетнего брата.

К месту пожара подоспели и другие очевидцы, пытаясь потушить разгорающееся пламя, но самостоятельно без пожарных у них это так и не получилось.

«Хозяйка полыхающей машины - и мама спасенных из железного плена детей - вышла из магазина с покупками и тортом в руках. Оказывается, у девочки был день рождения. Теперь этот день можно считать вторым днем рождения для обоих деток», - пишет «Гдовская заря».