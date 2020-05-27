Общество

Вопросы проведения голосования по поправкам в Конституцию в условиях коронавируса обсудили в псковском избиркоме

127-е заседание Избирательной комиссии Псковской области состоялось сегодня, 28 мая. В связи с действием ограничительных мер, принятых в целях борьбы с коронавирусной инфекцией, члены избиркома рассмотрели повестку в формате видеоконференцсвязи.

В рамках обсуждения вопросов подготовки к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию особое внимание было уделено мерам безопасности, которые должны быть предприняты в связи с коронавирусом. Как сообщил Псковской Ленте Новостей председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, до всех избиркомов доведены основные рекомендации Роспотребнадзора по организации голосования в условиях коронавируса.

«Мы четко понимаем, что и организаторы голосования, и избиратели будут обеспечены защитными средствами - масками и перчатками. Это требование Роспотребнадзора, которое мы должны выполнить, - подчеркнул он. - Дата голосования по поправкам в Конституцию еще неизвестна, ее определит Президент. Но следует помнить его слова о том, что главное для нас — это здоровье граждан. Поэтому голосование будет проведено только тогда, когда эпидемиологическая ситуация наладится, и здоровье граждан будет в безопасности».

Члены областной Избирательной комиссии также обсудили текущие вопросы. На ТИК Псковского района возложены полномочия избирательной комиссии Завеличенской волости по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления и местного референдума. Ольга Жуковская на основании своего личного заявления по собственному желанию освобождена от обязанностей председателя и члена ТИК Плюсского района с правом решающего голоса.

Кроме того, сменился председатель ТИК Локнянского района. Вместо Людмилы Тимошенковой на эту должность избран Виктор Шпет, который ранее являлся заместителем председателя ТИК.

Добавим, что ТИК Локнянского района — последняя территориальная избирательная комиссия в Псковской области, которая получает статус юридического лица. Таким образом, теперь все ТИКи региона будут самостоятельными структурными подразделениями.