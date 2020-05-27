В эстафете «Талантливое детство» примут участие дети сотрудников псковского УФСИН

В преддверии празднования Международного дня защиты детей с 30 мая по 10 июня ФСИН России проводит эстафету «Талантливое детство» среди детей сотрудников уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Конкурс направлен на популяризацию детского творчества, повышение уровня художественного образования, расширение кругозора, реализацию природных способностей детей сотрудников ФСИН.
Для участия в эстафете предлагается создание видеосюжета выступления ребенка, выполненного в свободном стиле, отражающего различные направления детского творчества, спорта, увлечений или хобби.
«До начала эстафеты ещё несколько дней, но уже многие семьи с энтузиазмом, проявляя креативные решения, создают интересные видеосюжеты», - отметили в УФСИН.