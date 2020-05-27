Общество

Опочанка приговорена к году исправительных работ за неуплату алиментов

Жительница Опочецкого района приговорена к 1 году исправительных работ за неуплату алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что подсудимая не выполнила решение суда по уплате алиментов на содержание своей несовершеннолетней дочери. За это в августе 2019 года она была привлечена к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ.

«Достоверно зная о возложенной на нее судом обязанности выплачивать алименты, являясь трудоспособной и не имея инвалидности, мер к добровольной выплате алиментов и погашению имеющейся задолженности без уважительных причин она не принимала», - рассказали в прокуратуре. Общая сумма задолженности составила 153 тысячи 927,81 руб.

С учетом позиции государственного обвинителя, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд назначил виновной наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием из заработка в доход государства