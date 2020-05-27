Общество

Более 3 тысяч псковских выпускников будут сдавать ЕГЭ в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 28 мая принял участие в координационном штабе при полномочном представителе президента России в СЗФО Александре Гуцане по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Основные вопросы повестки были посвящены подготовке к проведению выпускных экзаменов для школьников, организации временного трудоустройства подростков, а также готовности к летней оздоровительной кампании.

Александр Гуцан напомнил, что, учитывая постепенное снижение угрозы эпидемии коронавируса, руководство страны приняло решение о проведении единого государственного экзамена для выпускников школ, начиная с 3 июля. «При подготовке пунктов приема ЕГЭ в первую очередь прошу обратить внимание на обеспечение безопасности экзаменаторов и выпускников, строгое соблюдение всех санитарных требований и правил», — подчеркнул полномочный представитель.

Эти требования относятся к организации летней детской оздоровительной кампании. Министерство просвещения Российской Федерации рекомендует регионам начать оздоровление детей с 1 июля при соблюдении ряда ограничений. Среди них — уменьшение числа лагерей, одномоментный заезд, запрет на выход персонала детских лагерей за пределы территории учреждения в течение всей смены, регулярное тестирование на коронавирус детей и сотрудников, отказ от проведения родительских дней.

В рамках совещания Михаил Ведерников проинформировал полпреда, что для руководителей школ, педагогических работников, выпускников и их родителей проведен цикл вебинаров. Для учащихся 11-х классов запущены различные федеральные и региональные информационные платформы. В этом году школы области оканчивают чуть более 3 тысяч одиннадцатиклассников. В регионе организовано 36 пунктов проведения экзаменов, каждый из которых оснащен системами видеонаблюдения, оборудованием для печати экзаменационных материалов, проведена подготовка специалистов, которые будут привлечены к проведению ЕГЭ.

Говоря о летней оздоровительной кампании текущего года, губернатор сообщил, что решение о ее начале будет принято с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. При наличии рисков возникновения новых очагов распространения коронавирусной инфекции сроки проведения смен будут скорректированы. После снятия ограничительных мер детские оздоровительные лагеря, расположенные на территории Псковской области, приступят к своей работе.

Напомним, в этом году ЕГЭ сдавать будут только те выпускники, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Пробный экзамен в этом году пройдет 29 и 30 июня. Очная аттестационная кампания стартует 3 июля и продлится до 25 июля. Школьники, не сдавшие ЕГЭ в основное время, смогут сделать это в августе или дополнительные периоды, предусмотренные в течение года. Зачисление в вузы будет осуществляться в августе.