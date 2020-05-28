Общество

Детский омбудсмен Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка - сына. Об этом детский омбудсмен сообщила на своей странице в Instagram.

«Вот это и случилось. Сегодня Новый Человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей - теперь десять внуков. И это моя очень простая арифметика счастья», - написала Анна Кузнецова, выложив фото с малышом.

При этом, 38-летняя супруга священника Алексея Кузнецова не уходила в декрет в период всей беременности, и до последнего продолжала работать, пишет «Российская газета».