Общество

Назван самый безынициативный в сельхозсфере район Псковской области

Самый «безынициативный» в сельскохозяйственной сфере район Псковской области назвала заместитель председателя регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Татьяна Бабичева. Об этом она сообщила на онлайн-брифинге, пишет «Московский комсомолец в Пскове».

Спикер рассказала, что желающим открыть своё дело в аграрном или животноводческом секторе государство оказывает поддержку на протяжении 8 лет. За это время 146 фермеров Псковской области получили в общей сложности 330 млн рублей.

«Из Дновского района ни разу за столько лет не было ни одного претендента на получение гранта. Зато самый активный у нас традиционно Печорский район. Там работает и живёт больше 1/3 из всех наших получателей гранта. Так уж исторически сложилось», - сказала зампредседателя профильного комитета.

По мнению Татьяны Бабичевой, такая активность печорских фермеров связана с близостью муниципалитета к Эстонии и с её положительным примером.