Общество

Сведения о населении Псковской губернии в 1913 году обнародовал архив

Государственный архив Псковской области опубликовал сведения о населении Псковской губернии на 1913 год. Информация размещена в официальной группе архива в соцсети ВКонтакте.

В это время в Псковской губернии «на 100 жителей приходится 51,4 женщин и 48,6 мужчин». По сословию на 1000 человек жителей губернии в отчетном году приходилось 914 крестьян, 62 мещанина, 9 дворян и чиновников, 6 лиц духовного звания, 5 почетных граждан и купцов и 4 лица прочих состояний. 42,7% всего населения находилась в рабочем возрасте от 20 до 60 лет, 27,7% — до 9 лет, 21,8% — от 10 до 20 лет, 4,8% — от 60 до 69 лет и 2,8% в возрасте свыше 70 лет.

Общее количество жителей губернии на 1 января 1912 года составляло 1 422 758 человек, в том числе 686 201 мужчина и 786 557 женщин.

Для сравнения, по данным Псковстата, в 2019 году в Псковской области проживали 629 651 человек, из них 291 520 мужчин и 338 131 женщина.