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Общество

Кванториум в Великих Луках откроется 1 сентября

28.05.2020 21:46|ПсковКомментариев: 0

Детский технопарк в Великих Луках планируется сдать в эксплуатацию 1 сентября, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В бывшем здании нефтепроводного управления уже проведены демонтажные работы и начались ремонтно-строительные. В ближайшее время будут установлены новые оконные блоки.

В корпус переехало городское управление образования, здесь же разместятся различные молодежные структуры, IT-CUB и непосредственно детский технопарк. Сейчас на двух первых этажах, отданных под кванториум, ведется перепланировка помещений.

Из федерального бюджета выделено 72 миллиона рублей на приобретение специализированного высокотехнологичного оборудования.

«Сейчас мы занимаемся подбором штатных единиц, - прокомментировала начальник городского управления образования Татьяна Лозницкая. - Есть ключевые фигуры, о которых вскоре все узнают. Сейчас работаем над имиджем первого великолукского и первого в южной зоне Псковской области кванториума, а также - над созданием командного духа. Готовим образовательные программы. Все это ради процветания родных Великих Лук, для становления неординарных личности, которые, хочется верить, будут совершенствовать свои таланты в этом кванториуме. Срок исполнения всех запланированных работ по нему - 15 августа. Дать старт надеемся в День знаний, 1 сентября. 800 учащихся, которые будут обучаться в детском технопарке, с нетерпением и большим интересом ждут его открытия».

Теги: #великие луки #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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