Общество

Благоустройство городского вала в Опочке завершено

В Псковской области показатель общей контрактации региональных проектов превысил 70%, а по направлению «Международная кооперация и экспорт» кассовое исполнение составило 100%. Об этом глава региона Михаил Ведерников рассказал во время рабочего совещания, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

«По большинству нацпроектов мы добились положительной динамики и адекватных календарю результатов. Отдельно хочу поблагодарить Комитет по культуре Псковской области. Молодцы, провели работу над ошибками, вышли на плановый показатель по контрактации — 95%», — отметил Михаил Ведерников. Он также добавил, что по заключению контрактов устойчивую положительную динамику показывают «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (86%), «Жилье и городская среда» (87%) и «Экология» (78%). Губернатор поблагодарил кураторов и руководителей данных направлений за работу над ошибками.

В качестве своевременного административного решения Михаил Ведерников привел пример расторгнутый контракт с недобросовестным подрядчиком по реконструкции набережной реки Шелонь в Порхове. «Средства (50 млн рублей) предоставлены по итогам участия в конкурсе „Малые города и исторические поселения“. Срыв реализации проекта повлек бы за собой проблемы в получении финансирования по другим проектам», — заметил глава региона и добавил, что уже 25 мая подписан контракт с новым подрядчиком.

Михаил Ведерников рассказал о новой методике, которую впервые в Псковской области применили в рамках реализации нацпроекта «Экология». Региональный комитет по природным ресурсам и экологии аккумулировал сэкономленные средства и задействовал ресурсы подведомственного учреждения, чтобы закупить автовышку для сбора семян. Техника позволит значительно улучшить качество собираемого селекционного материала.

Глава региона дополнительно отметил высокие темпы работ по региональному проекту «БКАД». Это позволит сделать гораздо больший объем работ, чем было запланировано. Руководитель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин сообщил, что средства экономии за текущий год и восстановленные средства экономии за прошлый год — более 100 млн рублей, будут законтрактованы в течение июня.

«Результаты хорошие, нужно не снижать планку, в голове у себя держать то, что уже в июле качественный показатель будет определяться не контрактацией, а кассовым исполнением», — сказал губернатор.

Участники совещания обсудили ряд острых вопросов по реализации национальных проектов. В частности, руководитель управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольга Татаринова проинформировала о сложностях в проведении дорожных работ на участке автодороги Рубцово - Амосово.

Борис Елкин проинформировал, что подрядчику, который должен был приступить к работам, выслано уведомление о расторжении контракта. В дальнейшем организация будет внесена в список недобросовестных подрядчиков. После этого снова будут проведены конкурсные процедуры. Опасений по серьезным срывам сроков нет, заметил он.

Речь зашла и о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Вице-губернатор Василий Осипов сообщил, что благоустройство городского вала в Опочке завершено, выявленные недостатки подрядчик исправил, в ближайшие дни пройдет приемная комиссия. В текущем году в рамках проекта уже завершено благоустройство 5 общественных и 10 дворовых территорий. Общая контрактация превышает 80%, самый крупный аукцион на благоустройства парка на проспекте Энтузиастов в Пскове будет размещен в ближайшее время.

Кроме того, на совещании была представлена информация о реализации проектов по переселению граждан из аварийного жилого фонда. В Великолукском и Дновском районах продолжается строительству двух многоквартирных домов. На настоящий момент подрядчики приступили к возведению третьих этажей. Ожидается, что ключи от квартир переселенцы смогут получить до конца года.

По итогам совещания глава региона поручил дополнительно проработать некоторые направления реализации региональных проектов, в частности, он обратил внимание на необходимость повышения качества подготовки аукционной документации, наладить конструктивное взаимодействие с руководителями муниципалитетов, подведомственных организаций.