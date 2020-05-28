Общество

В военный оркестр Пскова требуются музыканты

В военный оркестр Пскова требуются музыканты - духовики, народники, хоровики, пианисты с последующим освоением духовых инструментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете по труду и занятости.

Претенденты должны подходить по здоровью для службы в ВДВ. «Кандидаты-музыканты должны иметь музыкальное образование и желание играть на духовых инструментах. Также музыканты должны быть дисциплинированными и ответственными. Военнослужащим предоставят стабильную зарплату, материальную помощь, служебное жилье и возможность оформления военной ипотеки», - уточнили в комитете.

Желающие связать свою жизнь с военным оркестром и служить по контракту, могут задать свои вопросы по телефону 89658123834.