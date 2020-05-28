Общество

Александр Братчиков: Основные показатели развития Пскова за 2019 год свидетельствуют о сохранении стабильности в городе

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое положение города Пскова за 2019 год, в основном демонстрируют положительную динамику и свидетельствуют о сохранении финансовой, экономической и социальной стабильности в городе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь перед депутатами о результатах своей деятельности и деятельности администрации за прошлый год.

Одним из знаковых событий 2019 года, по его словам, стала Международная Ганза, которую посетили делегации из 89 ганзейских городов. Мероприятие позволило укрепить контакты в области торговли, туризма и культуры, обменяться друг с другом знаниями об инвестиционных потенциалах стран и городов, ознакомиться с уникальной историей Пскова и его туристическими возможностями.

Александр Братчиков также выразил благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и сотрудникам администрации Псковской области за большую помощь, оказанную городу в организации этого масштабного мероприятия, личному составу полиции и Росгвардии за обеспечение безопасности при проведении праздничных мероприятий, экс-главе города Ивану Цецерскому и главе Пскова Елене Полонской, депутатам городской Думы и своим коллегам - всем, кто принимал участие в подготовке и проведении праздника.