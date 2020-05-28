Общество

Объем размещенных муниципальных закупок в Пскове за 2019 год почти вдвое превысил показатели 2018 года

Объем размещенных муниципальных закупок за 2019 год почти вдвое превысил показатели 2018 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь перед депутатами о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год.

«Объем размещенных закупок для муниципальных нужд за 2019 год составил 3 млрд 532 млн 480 тыс рублей, что составило 195% к объему размещенных закупок в 2018 году. Экономия бюджетных средств за счет проведения процедур закупок в 2019 году составила 94,7 млн. Рублей», - сообщил он.

Закупки работ и услуг, по словам Александра Братчикова, осуществлялись на основании требований 44-го федерального закона. Проведение процедур размещения муниципальных закупок, их централизация позволили увеличить объем вложений в инфраструктуру города.

Глава администрации также поблагодарил руководителя УФАС РФ по Псковской области Ольгу Миланаец за конструктивное сотрудничество в этом направлении.