Общество

Псковский психолог рассказала, как сдать ЕГЭ без стресса

Уникальным для выпускников школ и поступающих в вузы назвала этот год психолог Руслана Скородумова.

«Во-первых, экзамены будут позже. И это одним дает шанс успеть без истерик и бессонных ночей подготовиться, а другим - расслабиться. В расслабленном состоянии люди думают лучше. Во-вторых, предметов будет меньше, это позволит сосредоточиться на необходимом», - сказала она в интервью ЦДИ.

Вместе с тем, заметила психолог, условия проведения самого экзамена изменились, и сама по себе ситуация неизвестности уверенности в своих силах детям не придает.

«Самое важное найти способы готовиться к экзаменам и сдавать экзамены спокойнее, - отметила Руслана Скородумова. - Для этого определитесь, какой результат ЕГЭ для вас желателен, а какой приемлем. То есть, какой результат вы хотите, а какой не станет для вас «концом света». В какой вуз вы мечтаете поступить, а какой будет приемлем, если не поступите в институт мечты. Мы все понимаем, что можно учиться в престижном заведении и мало знать, а можно в непрестижном и стать высококвалифицированным специалистом».

Далее, по ее словам, очень важно спланировать время и объем работы. «Обязательно нужно запланировать время на погулять, поесть, поспать, пообщаться, особенно непосредственно перед экзаменом. Это связано со свойством нашего мозга, ему нужно время, чтобы «загрузить» и переработать информацию. Поэтому перед экзаменом нужно отдохнуть и выспаться. Когда мы загружаем большое количество информации в мозг, он на какое-то время «повисает» и «обрабатывает». И, кажется, что мы все забыли, в голове пусто. Но проходит какое-то непродолжительное время, например, ночь, как все вспоминается. И лучше, если это «повисание» не придется на время экзамена. Важно также понять и сориентироваться, что нужно для лучшей подготовки: репетитор, время, учебники, контроль со стороны родителей и так далее. И готовиться», - добавила психолог.