Общество

Расходы бюджета Пскова на реализацию муниципальных программ социальной направленности в 2019 году составили 68,4%

Расходы бюджета Пскова на реализацию муниципальных программ, имеющих социальную направленность, в 2019 году составили 68,4%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь перед депутатами о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год.

«Принимаемые меры экономного использования бюджетных средств позволили профинансировать первоочередные расходы, не допустить задолженности по заработной плате и в полном объеме обеспечить все предусмотренные законодательством выплаты социального характера, участвовать в реализации 10 региональных программ, направленных на достижение целей шести национальных проектов», - подчеркнул он.





В 2019 году формирование и исполнение бюджета города Пскова осуществлялось на основе 13 муниципальных программ. В общем объеме расходов бюджета расходы на реализацию муниципальных программ составили 92,7% или 5 млрд 17,2 млн. рублей.



«Основной удельный вес в общей сумме расходов бюджета города за 2019 год занимали расходы на реализацию муниципальных программ, имеющих социальную направленность – 68,4% или 3 млрд 701,7 млн рублей», - пояснил глава городской администрации.



Контрольно-счетной палатой проведена проверка исполнения бюджета города за 2019 год. Фактов нецелевого использования бюджетных средств не установлено.



Наибольший удельный вес расходов приходился на реализацию муниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» - 51,7%. Так, в 2019 году завершено строительство двух детских садов по 270 мест в д. Борисовичи Псковского района и по ул. Звездная, а также пристройки яслей к зданию детского сада №44 по ул. Народной на 80 мест, осуществлен капитальный ремонт здания детского сада № 26 на 20 мест и начато строительство еще двух детских садов и пристройки к детскому саду № 25 со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году в общей сложности на 490 мест.



Выполнен капитальный ремонт кровли школы №16 и лицея №21; капитальный ремонт крыльца здания Лицея №4; работы по устройству велопарковок и установке флагштоков школ №№9, 13, и 47, Гуманитарного лицея, Лицея №4, спортивного центра «Юность».



Выполнен капитальный ремонт здания детского сада №26; капитальный ремонт кровли детского сада №47; капитальный ремонт пищеблока в детских садах №48, №28; капитальный ремонт санузлов детского сада №37; текущий ремонт спортивной площадки детского сада №11. Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт пищеблока детского сада №48; капитальный ремонт стен и фундамента здания детского сада №14, перечислил Александр Братчиков.