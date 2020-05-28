Общество

40,6 млн рублей получил Псков в 2019 году в виде грантов по программам приграничного сотрудничества

40,6 млн рублей получил Псков в 2019 году в виде грантов по программам приграничного сотрудничества. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь перед депутатами о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год.

В рамках приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» и «Россия - Эстония» на период 2014 - 2020 годов в городе Пскове реализуются 7 проектов с общим объемом средств 109 млн рублей (1,52 млн евро). Общий объем полученных в 2019 году грантовых средств составил 40,6 млн рублей, сообщил глава администрации.



В 2019 году стартовал крупномасштабный проект «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии». В городе Пскове начаты ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия по ул. Георгиевская, 4 с дальнейшим приспособлением под туристско-информационный центр. В 2019 году получен первый платеж в размере 24,42 млн рублей.

По проекту «Планирование и управление зеленой городской средой для долгосрочного развития приграничных городов России и Латвии» начаты работы по благоустройству сквера им. 60-летия Октября. В 2019 году получен первый платеж в размере 5,7 млн рублей.



В рамках проекта «Улучшение биологического разнообразия и увеличение осведомленности населения об охране окружающей среды в региональных центрах России и Эстонии» в городе ведутся работы по благоустройству парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной. В 2019 году получен первый платеж в размере 3,6 млн. рублей.



По остальным проектам в 2019 году получено 6,9 млн. рублей. В рамках реализации этих проектов ученики и воспитанники образовательных учреждений города принимали участие в школьных обменах, совместных спортивных мероприятиях, а также давали совместные музыкальные концерты.



В 2019 году продолжена реализация проекта «Мультимодальные города» Программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря», в рамках которого разрабатывается стратегический документ по устойчивому развитию транспортной системы города. В 2019 году получен платеж в размере 2,2 млн рублей.

Александр Братчиков поблагодарил Кристину Кобызь и сотрудников возглавляемого ею отдела по реализации программ приграничного сотрудничества, которые приняли участие в привлечении средств для реализации проектов. «Экономический эффект от деятельности данного структурного подразделения администрации города Пскова очевиден», - убежден он.