Общество

18 детских площадок отремонтировано в Пскове в 2019 году

18 детских площадок отремонтировано в Пскове в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь перед депутатами о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год.

«За счет средств городского бюджета выполнен ремонт 18 детских площадок, обеспечена подсыпка песком на 61 детской площадке, а также установлено 10 детских игровых площадок по адресам: ул. Генерала Маргелова, 9, 11; ул. Металлистов, 3, 5, 7; ул. Л. Поземского, 126; ул. Шелгунова, 2; ул. Западная, 4; ул. Рокоссовского, 4; ул. 1-я Поселочная, 13; Рижский проспект, 73; ул. Инженерная, 14, 16; ул. Новоселов, 5, 5а.

За счет средств субсидии из областного бюджета устроены детская игровая площадка на ул. Юбилейной, 65А, и спортивная площадка на ул. Достовалова, 1.