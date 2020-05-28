Общество

Четыре проекта ТОСов реализовано в Пскове в 2019 году

Четыре проекта территориальных общественных самоуправлений реализовано в Пскове в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на сессии Псковской городской Думы 29 мая глава администрации города Пскова Александр Братчиков, отчитываясь о результатах деятельности за 2019 год.

«Реализовано 4 проекта территориальных общественных самоуправлений (ТОС), в том числе оборудовано покрытие парковочных мест в границах территории ТОС «Байкова 7»; установлен шлагбаум, организовано видеонаблюдение в границах территории ТОС "Набат 3"», - перечислил он.

Кроме того, снесены аварийные деревья в границах территории ТОС «Юбилейная 67» и установлена ограждающая конструкция зеленой зоны в границах территории ТОС «Мирный».