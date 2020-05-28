Общество

В Госдуме предлагают запретить вывоз пищевых отходов на свалки

В Госдуме предлагают включить пищевые отходы в список запрещенных для захоронения на полигонах с 1 января 2022 года. Об этом говорится в письме парламентария Сергея Вострецова премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Инициативу поддерживают в профильном комитете Госдумы — по экологии и охране окружающей среды, а также в Счетной палате.

На смешанный мусор, который образует население, запрет распространяться не будет. В первую очередь, он коснется юрлиц: невостребованные продуктовые товары в упаковках приравниваются к пищевым отходам, заметил Сергей Вострецов.

«Запрет позволит создать в России систему использования продовольственных товаров. Производители должны будут учитывать реальные рыночные запросы. При образовании излишков они, а также ритейлеры и общепит будут передавать товары на благотворительность и продавать со скидками, а просроченные — направлять на переработку», — цитирует депутата газета «Известия».

Ранее издание сообщало, что власти готовят льготы за фудшеринг — производители и ритейлеры смогут направлять на благотворительность без налогообложения 15-30% от общего товарооборота.