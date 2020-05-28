Общество

Рост цен на лекарства отмечен в России

Апрельская цена на препараты от ОРВИ в аптеках в среднем выросла на 7,6% в сравнении с тем же месяцем 2019 года. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group, общая «лекарственная» инфляция составила 6,7%.

При этом отдельные средства подорожали в разы. Так, агрегатор «Мегаптека.ру» зафиксировал скачок цен на нафтизин (за упаковку 10 мл цена увеличилась более чем в вдвое, 15 мл — на 80%), термопсол (+78%), сироп термопсиса с солодкой (+77%).

По данным ЕМИСС, йод в апреле подорожал на 30,6% до 21 рубля за упаковку (в сравнении с тем же месяцем 2019-го), валидол на 23% до 36 рублей, линекс на 22,9% до 262 рублей, троксерутин — на 21,5% до 128 рублей, левомеколь — на 21,2% до 155 рублей.