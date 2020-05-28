Общество

В 2020 году в Псковской области правопреемникам выплачено более 6 млн рублей средств пенсионных накоплений

С начала 2020 года отделением ПФР по области принято 246 решений о выплате средств пенсионных накоплений в отношении правопреемников умерших застрахованных лиц на общую сумму 6,4 млн рублей.

Пенсионные накопления формируются у работающих граждан 1967 года и моложе, а также мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, за которых в период с 2002-2004 годы работодателем уплачивались страховые взносы на формирование накопительной пенсии.

В добровольном порядке пенсионные накопления формируются у граждан-участников программы государственного софинансирования пенсионных накоплений и владельцев сертификата на материнский (семейный) капитал, направивших его средства (часть средств) на формирование накопительной пенсии, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Выплата средств пенсионных накоплений носит заявительный характер. Если на момент смерти застрахованного лица формирование накопительной пенсии осуществлялось через Пенсионный фонд РФ (далее – ПФР), то заявление подается в любой территориальный орган ПФР независимо от места жительства, и выплата средств осуществляется через ПФР.

Выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц, формирование накопительной пенсии которых на дату смерти осуществлялось через негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ), производятся в том НПФ, где и происходило формирование пенсионных накоплений. Заявление о выплате средств пенсионных накоплений в этом случае подается в НПФ.

Информацию по вопросу выплаты средств пенсионных накоплений умершего застрахованного лица правопреемникам можно получить в любом территориальном органе ПФР, а также на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «О пенсионных накоплениях» - «Выплата пенсионных накоплений правопреемникам».