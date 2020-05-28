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Общество

В новосокольнической аптеке не было шкафов для хранения уборочного инвентаря

29.05.2020 09:23|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Новосокольнического района провела проверку соблюдения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательства об обращении лекарственных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в аптеке ООО «Фармация» не промаркирован уборочный инвентарь, отсутствовали шкафы (отдельные помещения) для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств, рабочие места персонала в торговых залах аптеки и аптечного пункта не оснащены предохраняющим устройством от прямой капельной инфекции.

В нарушение законодательства об обращении лекарственных средств в торговом зале аптеки в продаже находились игрушки для детей, допущены нарушения правил хранения лекарственных препаратов, требующих хранения в сухом защищенном от света месте,  выявлено несоответствие записей показателей температурного режима и влажности и фактических показателей, в период 2018-2020г.г. в Территориальный орган Росздравнадзора по Псковской области не предоставлялась информация о забракованных, фальсифицированных лекарственных препаратов.

В этой связи прокурором района в адрес директора ООО «Фармация» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Теги: #Новосокольнический район #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
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