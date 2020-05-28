Общество

Детский обмудсмен предложила установить бессрочный надзор за педофилами

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предложила в своем ежегодном докладе установить бессрочный административный надзор за педофилами после их освобождения из тюрем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в Польше, Австралии, Казахстане и США уже существуют электронные ресурсы, помогающие получить информацию о лицах, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Она отметила, что подобная система и электронные следящие устройства будут способствовать защите несовершеннолетних.