Депутаты Псковского района утвердили отчет главы Натальи Федоровой о работе за 2019 год

28 мая прошла очередная сессия Собрания депутатов Псковского района, на которой был утвержден отчет главы района о работе за 2019 год.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, в повестку дня 24-го заседания депутатов Псковского района 6-го созыва были включены четыре вопроса:
Главной темой состоявшейся сессии был отчет главы района. Наталья Федорова отчиталась перед депутатами о проделанной работе, представила им все основные показатели финансово-хозяйственной деятельности района за 2019 год и рассказала обо всех направлениях, которыми занимались в минувшем году она, сотрудники районной администрации и работники муниципальных учреждений. После основного доклада, Наталья Федорова и ее заместитель Святослав Колинко ответили на ряд поступивших вопросов, а пожелавшие выступить депутаты смогли это сделать. По итогам голосования, отчет главы района депутатами был утвержден.
Проекты решений по остальным вопросам повестки дня прошедшей сессии также были утверждены.