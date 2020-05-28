Общество

Депутаты Псковского района утвердили отчет главы Натальи Федоровой о работе за 2019 год

28 мая прошла очередная сессия Собрания депутатов Псковского района, на которой был утвержден отчет главы района о работе за 2019 год.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе районной администрации, в повестку дня 24-го заседания депутатов Псковского района 6-го созыва были включены четыре вопроса:

об утверждении отчета Главы Псковского района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Псковского района в 2019 году;

о внесении изменений в решение Собрания депутатов, касающееся передачи администрации сельского поселения «Ядровская волость» администрацией Псковского района отдельных полномочий;

об утверждении соглашения о передаче администрацией сельского поселения «Торошинская волость» администрации Псковского района отдельных полномочий;

об установлении денежной компенсации депутатам Собрания депутатов Псковского района за исполнение депутатских полномочий

Главной темой состоявшейся сессии был отчет главы района. Наталья Федорова отчиталась перед депутатами о проделанной работе, представила им все основные показатели финансово-хозяйственной деятельности района за 2019 год и рассказала обо всех направлениях, которыми занимались в минувшем году она, сотрудники районной администрации и работники муниципальных учреждений. После основного доклада, Наталья Федорова и ее заместитель Святослав Колинко ответили на ряд поступивших вопросов, а пожелавшие выступить депутаты смогли это сделать. По итогам голосования, отчет главы района депутатами был утвержден.

Проекты решений по остальным вопросам повестки дня прошедшей сессии также были утверждены.