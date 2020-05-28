Общество

Псковская область заказала проверку почвы, воды и воздуха на складах пестицидов в Палкинском районе

Псковская область заказала услуги по мониторингу почвы, донных отложений, природной воды и атмосферного воздуха на складах пестицидов в дер. Лесная Палкинского района, проведение паспортизации отходов пестицидов. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, подрядчик должен один раз проверить состояние подземных вод, поверхностных природных вод, донных отложений в трех местах на реке Великая: 1 км выше зоны предполагаемого загрязнения, 0,5 км ниже зоны и в зоне предполагаемого загрязнения.

Один раз контролируется состояние почв на пробных площадках: напротив входа в склад №3, справа от входа в склад Лит. Б, слева от входа в склад Лит. В, 100 м строго на север от пробной площадки № 1, 100 м строго на восток от пробной площадки № 2, 100 м на юго-восток от пробной площадки № 3. Контролируемые показатели:рН, цинк, медь, ртуть, мышьяк, гексахлоциклогексан, 2,4 –Д, симазин, ТЦА.

Один раз проверяется состояние атмосферного воздуха у жилого дома в дер. Лесная на аммиак, водород хлористый, формальдегид.

Также заказано проведение исследований не менее 30 партий отходов пестицидов, расположенных на территории Псковской области.

Отбор проб воды и донных отложений на водных объектах планируется после обильных стокообразующих осадков (июль-август), при прохождении дождевого паводка, проб атмосферного воздуха - в наиболее жаркий период года (лето) проб почв на землях, расположенных в пределах зоны воздействия объекта размещения (хранения пестицидов), - один раз в сезон по заявке заказчика после прохождения дождевого паводка.

Отбор проб воды подземного горизонта представляется достаточным не реже одного раза в сезон по заявке заказчика после обильных стокообразующих осадков (июль-август).

По результатам работы должны быть подготовлены отчет о выполнении услуги, который содержит акты отбора проб, протоколы количественного химического анализа, протоколы испытания образца, выводы о состоянии окружающей среды на территории складов пестицидов в деревне Лесная Палкинского района и предложения по обеспечению безопасного хранения пестицидов в 2 экз. на бумажном носителе и в электронном виде; проекты паспортов на отходы пестицидов, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

Начальная цена - 599 тыс. 966,67 рублей. Источник финансирования - областной бюджет.

Сроки оказания услуг - до 15 декабря 2020 года.