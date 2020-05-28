Общество

В тихом парке над рекой

В старинном барском усадебном парке в деревне Щиглицы Псковского района продолжаются работы по благоустройству.

Работы ведутся в рамках реализации мероприятий международного проекта «Парки без границ» «Parks without borders», LV-RU-023 программы приграничного сотрудничества «Россия - Латвия» на период 2014-2020 годов. К настоящему моменту завершены работы по двум муниципальным контрактам.

«Обустроено ограждение фасадной части парка - 124 метра, с калиткой. Установлен счетчик подсчета посетителей - он необходим, чтобы понять востребованность парка. Смонтирована система видеонаблюдения. Мы не собираемся «подсматривать» за отдыхающими, просто столкнулись с проблемой вандализма. Несколько лет назад установили 18 скамеек из рубленого бревна, осталось 3. Остальные разломали и скинули под горку. Кроме того, люди игнорируют знак, запрещающий въезд в парк», - уточнила глава Логозовской волости Любовь Фильчагина и добавила, что в целях безопасности посетителей вся территория парка обработана спецсредствами от борщевика и клещей. Кроме того, спилены липы, находившиеся в аварийном состоянии. Запломбированы дупла в оставшихся деревьях, по необходимости выполнена санитарная обрезка, места срезов - обработаны.

В XIX веке этот пейзажный парк с беседками и садовыми павильонами являлся составляющей усадьбы господ Пальчиковых. Они жили в двухэтажном деревянном барском доме на крутом берегу Камёнки. Пальчиковы слыли людьми гостеприимными: устраивали у себя музыкальные благотворительные концерты, званые обеды, ставили театральные постановки, которые охотно посещались местным культурным бомондом. Пальчиков-младший - Владимир - учился на курс младше будущего поэта Александра Пушкина. Во время нахождения на псковской земле Александр Сергеевич любил заглянуть на огонёк в Щиглицкое имение Пальчиковых.

«Нам важно сохранить старинный парк, поэтому обязательно посадим молодые липы и клены. Сейчас этим рано заниматься. Сделаем это в последнюю очередь, когда будет полностью обустроена парковая инфраструктура. Тогда сможем четко понять, где и сколько предстоит посадить деревьев», - подчеркнула глава волости.

В мае муниципалитет заключил контракт с ООО «Мега Сервис» на очередной этап благоустройства парка. Он предусматривает выравнивание и планировку территории, подсыпку грунта и посев газонных трав, обустройство пешеходных дорожек протяженностью 600 метров, одну из них до реки, усиление склона к реке. Что интересно, дорожки засыпят песчано-гравийной смесью с высоким содержанием глины, что позволит свободно перемещаться по ним маломобильной группе населения.

Подрядчик с представителями администрации Псковского района и территориального общественного самоуправления «Щиглицы» подробно обсудили детали предстоящих работ в рамках совместного рабочего выезда на место. В частности, представители ТОСа «Щиглицы» предложили обустроить дорожки по периметру парка.

«Важно, чтобы он сохранил свое историческое функциональное предназначение и остался для последующих поколений именно усадебным парком, - выразил мнение председатель ТОСа «Щиглицы» Антон Никулин. - Ранее было спилено 13 аварийных деревьев. Однако мы не увидели в смете графу расходов на посадку новых деревьев. При этом уход требуется не только за газонами, но и за деревьями. Они старые и нуждаются в особом внимании».



В парке предполагается установка двух площадок - детской и спортивной - для занятий воркаутом. Замечательно, что они появятся в нашей деревне. Другое дело, что усадебный парк - не лучшее для этого место. Кстати, в этом случае дополнительное уличное освещение точно не помешало бы. Установленный в парке столб с двумя фонарями ситуацию не исправит, а заниматься спортом, к примеру, осенью и зимой, когда рано темнеет, некомфортно.



Александр Милька, «Псковская провинция»