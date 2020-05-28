В Псковской области количество зараженных коронавирусом выросло до 763

В Псковской области количество зараженных коронавирусом растет. Согласно статистическим данным, на утро 29 мая количество заболевших составляет 763 человека.
Отметим, что, по состоянию на 28 мая, число больных коронавирусом в регионе составляло 721 человек.
На данный момент проведено 21876 исследований. Выздоровело 307 больных, умерло - 10.
Статистика по районам следующая:
- Псков - 247
- Бежаницкий район - 2
- Великие Луки - 95
- Великолукский район - 18
- Гдовский район – 27
- Дедовичский район – 10
- Дновский район - 10
- Красногородский район – 3
- Куньинский район – 2
- Локнянский район - 4
- Невельский район - 44
- Новоржевский район – 5
- Новосокольнический район - 25
- Опочецкий район – 23
- Островский район – 82
- Палкинский район - 7
- Печорский район – 7
- Плюсский район – 8
- Порховский район - 38
- Псковский район – 69
- Пустошкинский район – 6
- Пушкиногорский район - 4
- Пыталовский район – 3
- Себежский район – 10
- Стругокрасненский район – 13
- Усвятский район - 1
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