В Псковской области количество зараженных коронавирусом выросло до 763

Сообщение о подозрительном предмете на улице Юбилейной в Пскове проверили сотрудники полиции и МЧС

В Псковской области задолженность организаций по зарплате составляет более 106 млн рублей

Псковское отделение Красного Креста передало более 5 тонн продуктов для малообеспеченных детей

Теплая погода и дожди будут завтра в Псковской области