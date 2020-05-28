Общество

Александр Братчиков сегодня отчитается перед депутатами о своей деятельности в 2019 году

Началась 38-я сессия Псковской городской Думы, на которой глава администрации города Александр Братчиков представит депутатам отчет о своей деятельности и деятельности администрации за 2019 год. В соответствии с местным законодательством, глава городской администрации обязан ежегодно отчитываться перед депутатами гордумы о своей деятельности и деятельности администрации Пскова за год, в том числе о выполнении планов и программ комплексного социально-экономического развития города Пскова. Александр Братчиков возглавил городскую администрацию в декабре 2017 года, это будет второй отчет о деятельности исполнительной власти муниципалитета за период его работы в должности сити-менеджера.

Напомним, в основную повестку сегодняшней сессии включено 53 вопроса. Кроме отчета Александра Братчикова сегодня прозвучит еще два отчета. О работе за 2019 год отчитаются председатель Контрольно-счетной палаты города Пскова Василий Гончар и начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин.

Также депутаты внесут изменения в устав города Пскова, в Правила землепользования и застройки, заслушают информацию об исполнении бюджета города Пскова за I квартал 2020 года, внесут изменения в ряд нормативных правовых актов. Кроме того, на сессии планируется утвердить план благоустройства и озеленения Пскова, рассмотреть вопросы, касающиеся наименований улиц города. В повестку сессии также включен большой блок имущественных и несколько кадровых вопросов, в том числе вопрос «Об исполнении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова» в связи с решением прежнего председателя КСП Василия Гончара уволиться по собственному желанию в связи с переходом на новую должность.

В дополнительной повестке шесть вопросов, в том числе о награждении генерал-майора в отставке, командира 76-й дивизии Станислава Семенюту медалью «За заслуги перед Псковом».