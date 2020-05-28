Общество

Елена Полонская предложила детям медработников предоставлять места в детсадах в первоочередном порядке

Глава города Пскова Елена Полонская выступила с законодательной инициативой о внесении изменений в закон Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан Псковской области». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое предложение она озвучила в начале работы 38-ой сессии Псковской городской Думы.

Суть инициативы состоит в том, чтобы установить дополнительные меры поддержки медработников первичного звена в виде предоставления в первоочередном порядке их детям мест в дошкольных учреждениях.

«Считаю, сейчас самое время принять дополнительные меры поддержки медработников», - подчеркнула глава города, добавив, что в разработке инициативы также участвовали члены депутатской фракции «Единой России» в гордуме.

Отметим, в данный момент такой привилегией обладают только дети сотрудников правоохранительных органов (работников прокуратуры, следователей).