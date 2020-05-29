Общество

К ответственности привлекут виновных лиц за неотремонтированные дороги в Пыталово

Прокуратура выявила нарушения в деятельности администрации Пыталовского района, связанные с безопасностью дорожного движения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе надзорных мероприятий установлено, что дорожное покрытие на улице Красноармейская и улице Каупужа в Пыталово не соответствует предъявляемым требованиям, имеются многочисленные выбоины, превышающие размеры, установленные требованиями стандартов, норм и правил, горизонтальная разметка отсутствует.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление, которое удовлетворено, вступило в законную силу, администрация Пыталовского района обязана привести дорожное покрытие в соответствие с требованиями закона.

В установленный решением суда срок дорожное покрытие не отремонтировано.

С учетом изложенного, по требованию прокурора в отношении администрации Пыталовского района возбуждено исполнительное производства для принудительного исполнения решения суда, а также рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда.

Фактическое устранение нарушений закона остается на контроле прокуратуры района.