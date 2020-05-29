Общество

Директор псковского «Кванториума»: Мы создаем атмосферу, где дети чувствуют себя взрослыми, свободными, делающими что-то значимое

Совсем скоро многие родители вздохнут спокойно. Учебный год завершится. В привычном мире на школьной доске в этот день бы написали «Ура! Каникулы!». В нынешней ситуации учительница напишет это в общем чате. Об этом речь и пойдет. Не о чате, конечно (от этого у вас уже глаз дергается, понимаем), а о каникулах. Чем занять ребенка, чтобы летние месяцы прошли с пользой.

Есть вариант - детский технопарк «Кванториум». Учреждение дополнительного образования существует в городе уже почти два года. Практически круглогодично наставники «Кванториума» обучают детей создавать роботов, работать с виртуальной реальностью, печатать на 3D принтере. Вам кажется, что это что-то на уровне космоса? Нет, этому обучают всех желающих. Совершенно бесплатно. Безвозмездно. То есть даром. И летом, кстати, тоже.