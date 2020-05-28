Общество

Детсад будет построен в псковской «яме»

Детский сад будет построен в псковской «яме» - в районе пустыря за автобусной остановкой по улице Коммунальной. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, отвечая на вопросы депутатов по итогам его отчета за 2019 год.

Депутат Любовь Николаева поблагодарила сити-менеджера за понимание проблемы переполненности школ, судя по конкретным предпринятым шагам, а также поинтересовалась, продолжится ли в Пскове строительство детских садов.

Александр Братчиков подчеркнул, что такая работа будет продолжена. «В «яме» будет запроектирован детский сад на 120 мест в 2021 году», - отметил он. Также город обратился с заявкой на дополнительное финансирование на открытие дополнительных мест в детских садах.

«Но есть проблема - тяжело находить земельные участки в центре города. Их просто нет, поэтому мы вынуждены строить сад либо в Псковском районе, либо на дальнем Запсковье», - пояснил он.