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Общество

Я предлагаю идти по пути полного запрета «наливаек» в многоквартирных домах - Александр Котов

29.05.2020 11:20|ПсковКомментариев: 3

«Я предлагаю идти по пути полного запрета «наливаек» в многоквартирных домах», - такую позицию высказал заместитель секретаря регионального отделения партии, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. 

Он также отметил, что Федеральный закон наделил регионы полномочиями устанавливать своими актами ограничения по продаже алкоголя при оказании услуг общественного питания.

«Законопроект готов и обсуждается, но для его принятия необходимо провести оценку регулирующего воздействия. Нужно стремиться к тому, чтобы услуги общественного питания предоставлялись с соблюдением всех санитарных норм и правил, и, самое главное, не создавали невыносимые условия жизни в многоквартирных домах. Количество обращений, связанных с нарушением покоя из-за соседства с заведениями, торгующими алкоголем на вынос, зашкаливает», - отметил Александр Котов. 

Как сообщил заместитель секретаря Генсовета партии, депутат Госдумы Александр Хинштейн, «Единая Россия» будет добиваться принятия аналогичных актов во всех субъектах РФ, несмотря на сопротивление со стороны участников рынка алкогольной продукции.

Напомним, федеральный закон подразумевает запрет продажи алкоголя в барах и кафе, расположенных в многоквартирных домах, если площадь их залов обслуживания меньше 20 квадратных метров. При этом регионам дают право регулировать деятельность таких заведений: увеличивать их минимальную площадь или целиком запрещать их работу.

Как рассказал Хинштейн, региональные акты уже приняты в шести субъектах РФ. Первым из них стала Самарская область. «Принятые региональные законы устанавливают дополнительные требования и увеличивают минимальную площадь зоны обслуживания «наливаек». Где-то это 25 квадратных метров, как, например, в Белгородской области, в остальных регионах – преимущественно 50 «квадратов», - сообщил депутат.

В частности, норма об увеличении площади таких заведений в ближайшее время планируется к принятию в 17 субъектах РФ. В ряде регионов законы уже прошли первое чтение (например, в Оренбургской, Московской областях), а где-то – только готовятся к рассмотрению. «И здесь большинство коллег также планируют установить «отсечку» в 50 квадратных метров», - уточнил парламентарий.

Кроме того, по его словам, есть регионы, где вводится дифференциация между городскими и сельскими территориями, как, например, в Камчатском крае, ЕАО и Курганской области. «В последнем обязательную площадь обслуживания предложено увеличить до 75 «квадратов в городах» и до 30 – в сельских территориях», - отметил Хинштейн.

В отдельных субъектах РФ (в первую очередь, республиках Северо-Кавказского федерального округа) планируется принятие законов о полном запрете «наливаек» в многоквартирных жилых домах. В частности, такие нормы уже рассматриваются в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Ингушетия.

В Псковской области закон,  устанавливающий региональные требования к продаже алкогольной продукции в точках общественного питания вплоть до полного запрета, планируется к рассмотрению на июньской сессии регионального парламента.

 «Очевидно, этот закон крайне важен для людей. Неслучайно, что за столь короткий срок со дня вступления федерального закона в силу такая большая работа в регионах уже проделана. Все это полностью соотносится с целями, которые мы ставили перед принятием закона, поскольку понимали, что каждый регион должен исходить из специфики территории», - отметил Хинштейн.

При этом нередко законодательные инициативы на местах сталкиваются с сопротивлением со стороны алкогольного «лобби», которое не заинтересовано в регулировании этого рынка, констатировал депутат. «Для них это серьезный источник дохода, и все вопросы, связанные с моралью, интересами общества, безопасностью людей отходят на второй план. Тем не менее, «Единая Россия» в лице депутатов фракций в региональных парламентах по всей стране будет добиваться принятия таких региональных актов», - подчеркнул он.

В свою очередь координатор проекта «Единой России» «Народный контроль» Анна Кувычко сообщила, что по мере выхода из режима самоизоляции и снятия ограничительных мер в субъектах РФ активисты проекта проверят исполнение федерального закона, региональных актов и наличие у предпринимателей сопроводительных документов, удостоверяющих легальность производства и оборота алкогольной продукции.

 «Даже сейчас в период серьезных ограничений активистам партпроекта поступает информация, что «наливайки» в регионах продолжают работать. При этом ни о каком соблюдении социальной дистанции между теми, кто присутствует в очередях в «наливайках» или масочного режима, говорить не приходится», - сообщила парламентарий, добавив, что результаты проверок будут переданы в Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование для принятия соответствующих мер.

В частности, один из таких рейдов прошел в Башкортостане, где 28 мая принят региональный закон о «наливайках». Он состоялся по поручению руководителя фракции «Единой России» в республиканском Госсобрании Рустама Ишмухаметова. Активисты посетили ряд торговых точек в уфимской Черниковке. Мониторинг показал, что продавцы продолжают отпускать алкоголь в круглосуточном режиме, сдвинув витрины, чтобы расширить площадь магазина до 20 квадратных метров, тем самым, обходя федеральный закон. При этом никакие требования по профилактике коронавирусной инфекции не соблюдаются: масок и перчаток у продавцов нет, температура не измеряется, дистанции между покупателями тоже нет.

Ишмухаметов рассказал, что сегодня депутаты республиканского парламента поддержали на пленарном заседании проект закона, которым устанавливается требования по площади зала не менее 25 квадратных метров для заведений общепита, расположенных в жилых домах, где торгуют алкогольной продукцией. «Пока решили ограничиться требованием о том, что площадь помещения должна быть лишь пять квадратных метров больше, чем это предусмотрено федеральным законом. Важно, чтобы эти меры не ударили по добросовестным предпринимателям, поэтому ограничения вводим осторожно. Будем следить за развитием ситуации. Если принятых мер будет недостаточно, вернемся к этому вопросу», - прокомментировал он.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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