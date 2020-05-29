Общество

В Великих Луках появится улица имени десантника 6-й роты Сергея Шикова

В городе Великие Луки появится улица имени десантника 6-й роты Сергея Шикова. Такое решение приняли великолукскими депутатами в ходе очередного 34-го заседания гордумы сегодня, 29 мая.

Улица имени Сергея Шикова будет находиться напротив братского кладбища, рядом с аллеей памяти героев 6-й роты, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Первый заместитель главы городской администрации Дмитрий Назимов заметил, что публичные слушания относительно появления в городе новой улицы в честь десантника 6-й роты Сергея Шикова состоялись 12 марта текущего года. С инициативой о присвоении улице имени героя-земляка к главе Великих Лук Николаю Козловскому обратились представители ветеранской организации, и получили поддержку руководства города.

В ходе обсуждения вопроса в пользу принятия рассматриваемого проекта выступил заместитель главы города, депутат Николай Андросович. Он напомнил, что Сергей Шиков героически погиб в чеченской кампании. И будет очень символично, по его словам, что в год 20-летия подвига десантников 6-й роты в Великих Луках появится улица имени героя. «Это очень значимо и тем, что в Великих Луках впервые улица будет названа именем воина, погибшего в мирное время. У нас уже есть улицы в честь героев гражданской войны и Великой Отечественной войны», - подчеркнул Николай Андросович.

Инициативу ветеранов поддержали и депутаты Елена Чернозубова и Дмитрий Белюков. Елена Чернозубова напомнила, что Сергей Шиков учился в 13-й школе, которую она возглавляет в настоящее время. «Мы гордимся, что такие люди учились у нас, улица находится рядом с нашей школы», - сказала директор 13-й школы. «Увековечивание памяти героев - это наш долг и пример для подрастающего поколения», - добавил в свою очередь Дмитрий Белюков.

Парламентарии единогласно согласовали присвоение элементу улично-дорожной сети наименования - улица Сергея Шикова.