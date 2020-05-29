Общество

Глава Контрольно-счетной палаты Пскова выступил с последним отчетом

Депутаты Псковской городской Думы утвердили последний отчет председателя Контрольно-счетной палаты Пскова Василия Гончара о деятельности за год и поблагодарили его за работу на этом посту, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рамках отчета Василий Гончар сообщил, что за прошлый год КСП провела 66 экспертно-аналитических мероприятий. По результатам деятельности объектам контроля направлено 32 представления. Объем проверенных средств составил 7,2 млн рублей. В результате экспертных и контрольных мероприятий в бюджет Пскова поступило 1,255 млн рублей.

В течение года КСП выявила в бюджете неэффективные расходы на сумму более 7 млн рублей, которые пошли на уплату штрафов, возмещение ущерба, исполнение решений судов. Устранены нарушения закона о госзакупках на сумму 4 млн 809 тыс. рублей. Кроме того, за 2019 год, благодаря работе КСП, устранены нарушения бюджетного законодательства на сумму 7 млн 983 тыс. рублей.

В своем докладе Василий Гончар остановился на основных направлениях и итогах работы КСП более подробно. А затем депутаты задали ему вопросы и высказали суждения, в основном положительно оценив и работу Василия Гончара, и работу всей палаты.

Так, экс-глава Пскова Иван Цецерский подчеркнул, что Василий Гончар стал первопроходцем в формировании муниципальной КСП и смог сформировать хорошую команду ревизоров, которая наладила конструктивное взаимодействие органов власти.

Замглавы города Александр Баев тоже поблагодарил Василия Гончара за эффективную работу и выразил сожаление по поводу того, что он решил покинуть должность. За компетентность, профессионализм, соблюдение законности и эффективный контроль его поблагодарила депутат Юлия Пожидаева. «Нам вас будет очень не хватать», - заключила она.

Успехов в дальнейшей работе Василию Гончару также пожелал Дмитрий Пермяков, а Григорий Турчин отметил хороший климат, который всегда царил в КСП под управлением Василиям Гончара. «Уверен, вы найдете достойное применение своим знаниям. Спасибо вам, надеюсь, ваш коллектив продолжит ваши традиции», - подчеркнул он.

Удачи ему пожелала и глава Пскова Елена Полонская.

Василий Гончар поблагодарил депутатов за поддержку, которую они оказывали ему на протяжении всей его деятельности, и лично Ивана Цецерского, по личной рекомендации которого он был дважды избран на должность председателя КСП Пскова.