Общество

Выявляемость тяжких и особо тяжких преступлений в Пскове выросла за год на 75%

Выявляемость тяжких и особо тяжких преступлений в Пскове выросла за год на 75%. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин, отчитываясь о результатах деятельности управления по итогам 2019 года.

По его словам, на протяжении всего прошедшего года сохраняется тенденция увеличения количества зарегистрированных на территории нашего города преступлений (рост на 9,2%), особенно преступлений с тяжкими и особо тяжкими составами - рост более чем в полтора раза (645-1013). Однако это связано не с тем, что нами упущен контроль над оперативной обстановкой, а значительным количеством выявленных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, методика выявления и документирования фактов сбыта которых, отработана и успешно применялась на практике в течение всего прошедшего года.

Так, тяжких и особо тяжких преступлений указанной направленности выявлено за год на 75% больше (299-522), чем в прошлом году. В целях профилактики противодействию распространения наркомании, привлечения виновных к установленной законом административной ответственности, сотрудниками УМВД составлено 144 административных протоколов.

По представленным материалам отдела по контролю за оборотом наркотиков за отчетный период в суд направлено 3 уголовных дела по факту содержания наркопритонов и задокументирована деятельность двух групп «закладчиков», распространявших наркотики бесконтактным способом с использованием систем электронных платежей.

«Возвращаясь к причинам роста тяжких преступлений, отмечу, что еще одной из них стали факты совершения дистанционных краж, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий - за год зарегистрировано 173 таких преступления (по п.«г», ч.3 ст.158 УК РФ), то есть втрое больше (63), чем в 2018 году (квалифицируются как тяжкие преступления с мая 2018 года). То есть каждые два дня у одного из граждан нашего города преступники обманным путем выясняют данные его банковской карты, коды, получают контроль над счетом и распоряжаются денежными средствами по своему усмотрению», - констатировал Сергей Сурин.

К сожалению, меры профилактики, по его словам, не могут в полном объеме решить эту проблему. Здесь необходим комплексный подход: помимо профилактических мероприятий, необходимо перераспределение имеющихся сил и средств управления, что частично нами уже сделано - вдвое увеличена (с 2 до 4) численность специализированного подразделения УР, а в перспективе рассматривается вопрос о создании специализированного следственного подразделения, сотрудники которого будут заниматься расследованием краж, совершаемых дистанционным путем.

В то же время, не допущено существенного осложнения криминогенной обстановки по иным видам преступлений. Единичны факты роста убийств (6-7), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (3-4) и разбоев (8-9). Меньше совершено тайных хищений чужого имущества всех видов (682-621), в том числе краж из квартир (46-45), автомобилей (13-9), умышленных поджогов (18-14). Вдвое меньше совершено квалифицированных грабежей (22-11). При этом, однако, на треть больше совершено умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (рост с 25 до 34). Должен отметить, что не раскрытых преступлений данных категорий нет.

Что касается криминальной напряженности в общественных местах и на улицах города, то согласно официальной статистике рост преступлений составил 0,4 и 9% соответственно. Однако, это связано с уже озвученным мною увеличением количества выявленных наркопреступлений, ведь большинство «закладок» размещается именно в общедоступных местах (общественные места рост с 223 до 340, улица – рост с 163 до 308), и без учета этой категории, преступлений в общественных местах и на улицах совершается меньше на 15 и 24% соответственно. Так, например, краж и грабежей на улицах и в общественных местах совершено меньше на 30 и 40% соответственно.