Общество

Кто и как ищет неизвестных солдат в Псковской области

Казалось бы, давно отгремела Великая Отечественная война. Благодаря подвигу советского народа не одно поколение выросло под мирным небом. Но и сейчас мы слышим ее эхо: в воспоминаниях ветеранов и их потомков, сохранившихся в обрывках фронтовых писем и выцветших фотографиях, в ставших реликвиями предметах того времени. 75 лет - целая жизнь для человека и еще не зарубцевавшаяся рана на «теле» истории нашей страны. Еще не все погибшие герои в той кровопролитной войне обрели покой: многие остались на полях сражения.

Псковское региональное отделение Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» занимается как раз поиском непогребенных останков воинов и их захоронением со всеми воинскими почестями, а также устанавливает имена погибших и пропавших без вести жителей области. И это только видимая часть работы поисковиков по сохранению истории. О достойной уважения деятельности поискового движения - в интервью Псковской Ленты Новостей с руководителем Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Геннадием Корольковым.

- С чего началась ваша работа в поисковом движении?

- Юридически наша поисковая организация зарегистрирована в 1994 году, а поиском начали заниматься намного раньше. В Псковской области было всего 4 поисковых отряда, которые организовались сами по себе - в Новосокольниках, Стругах Красных. Они просто видели, что кости по траншеям валялись везде, и начали заниматься этой работой. Потом пришел Николай Антонович Горбачев, он собрал эти четыре поисковых отряда в один костяк, они зарегистрировались и начали уже совместно проводить поисковые работы. Их немного тогда было, может быть, человек 10-15.

- Я к ним присоединился в 1997 году. Я 25 лет отдал десантным войскам и после увольнения из армии работал водолазом в группе аварийно-спасательных подводных технических работ. У нас была маленькая водолазная фирма, мы обслуживали Горврдоканал - занимались подводными работами, ремонтировали различные трубы. И вот, однажды поисковики в Новосокольниках обнаружили танк в одном из озер. У нас как раз было все оборудование, и нас туда пригласили, чтобы эту технику размыть, оказалось, что там в озере было целых три танка - два лежали друг на друге и один в стороне, потом там нашли и четвертый. Вот два года мы там этим занимались. С тех пор я и заболел поисковым движением и поехал на Вахту Памяти. Из нашей области тогда собралось человек 20. Мы тогда поехали в Пушкиногорскй район и там все поближе познакомились. С 2000 года я был замом Николая Антоновича, а с 2009 года он меня уговорил быть руководителем организации «След «Пантеры».

- А, кстати, почему выбрано такое название?

- Многие думают, что наше название имеет какое-то отношение в черной партнере, но это не так. Если мы капнем историю Великой Отечественной войны на территории Псковской области - в 1943 году немцы начали строить линию обороны, которая называлась «Пантера». Поисковые работы мы начали проводить именно с линии «Пантеры», пошли по ее следу, где полгода наши войска пробивали эту эшелонированную линию обороны, которая начиналась от деревни Жидилов Бор Псковской области и уходила до Полоцка. Вот поэтому так и называется наша организация.

- Как выбирается место для проведения поисковых работ?

- Сейчас, конечно, все намного проще и интереснее. Дело в том, что сейчас широко развиты компьютерные технологии, все в электронном виде, подольский архив, «Память народа», «Подвиг народа» и другие архивы выложены в Интернете. Работать стало намного легче. Раньше, чтобы выехать в город Подольск, нужно было забронировать гостиницу, уже в то время номер стоил 800 рублей. Ехать нужно было вдвоем, прожить и прокормиться было очень накладно, нам никто ничего не финансировал, все за свои средства. Никакие документы в архивах фотографировать было нельзя, нужно было все вручную переписывать в тетрадь.

- Раз вы затронули финансовый вопрос, каковы сейчас источники финансирования вашей организации?

- Когда в Псковскую область пришел губернатор Михаил Ведерников, он увеличил финансирование на военно-патриотическую деятельность. Полностью наша организация называется Псковская областная военно-патриотическая поисковая общественная организация «След «Пантеры». На нашу патриотику и поисковую деятельность из бюджета Псковской области выделяются средства. У нас есть три направления расходов - это продукты питания, затем, чтобы не напрягать районную власть, если проходит областная Вахта Памяти, мы закупаем гробы, и еще немного денег берем на бензин. Например, если Вахта Памяти где-нибудь в Себеже, а приезжают поисковики из Гдова, мы выделяем средства на заправку. Просим и спонсоров, но с ними работа идет очень туго, все говорят, что денег нет. Вообще, конечно, мы - общественная организация выполняем государственную задачу. Это должно делать министерство обороны. Ведь получается, что солдатов мама вырастила, а в армию его призвало государство, где его и убили.

- А вот что касается молодежи, действительно ли в наше время происходит подъем патриотического движения?

- Уже 13 лет, как в Невельском районе организована молодежная Вахта Памяти, в начале туда было привлечено около 15 человек. Она всегда проводится летом, в августе месяце. Сейчас она разрослась и мы проводим уже областную международную Вахту Памяти. К нам приезжают школьники и молодежь из Прибалтики, Белоруссии. Сейчас уже мы даже проводим конкурс среди тех, кто хочет попасть на Вахту. Некоторые ездят уже много лет, растут, становятся экскурсоводами по Великой Отечественной войне, выигрывают гранты. В этом году из-за коронавируса мы находимся в неопределенности.

- Какая находка запомнилась больше всего?

- За 25 лет нами поднято 13 единиц техники с болот и озер, перезахоронены останки более 19 тысяч солдат.

- Как изменилось поисковое движение за 25 лет? Какие задачи стоят перед поисковым движением в будущем?

Некоторые чиновники у нас спрашивают: «Ну когда вы закончите копать?». А я всегда говорю, что этот вопрос остается не на одно поколение. Уже очень много правильных и хороших людей выросло на нашей поисковой патриотической работе, людей, которые знают историю своей Родины. Я думаю, что эта работа будет продолжаться. На Вахтах Памяти, мы - профессиональные поисковики выступаем как инструктора, рассказываем, ведь мы очень много знаем. В Вахтах Памяти принимают участие целыми семьями. У нас проходит там очень много занятий, дети разделены на возрастные группы. Мы снимаем фильмы, проводим конкурсы, школу выживания, учим работе с металлоискателями, изучаем форму, приглашаем реконструкторов, проводим соревнования различные, например, по стрельбе из «воздушки», метание гранаты, рассказываем детям про траншеи, ячейки, окопы. Мы проводим целую образовательную программу.

- А старшие дети, кому за 14 лет, они уже идут с инструкторами на поднятие останков воинов. Вообще, сказано, что с 18 лет можно, но мы не заставляем их работать, они там просто присутствуют, чтоб они учились, как понять от чего погиб боец, чтоб не боялись останков. Мы можем найти пули, увидеть, что кости были переломаны, узнать возраст бойца. А если мы находим кого-то с медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», это означает, что мы этого бойца установим, найдем родственников и, возможно, его доставят на Родину и со всеми почестями похоронят рядом с женой или матерью. У нас на Вахту Памяти ездит 180 человек, мы бы набрали и 500, и 700, но мы просто не в состоянии обеспечить полный контроль за таким количеством людей, это все-таки не пионерский лагерь, здесь за каждым нужен глаз да глаз, ведь это полевые условия.

Беседовала Ксения Кулакова