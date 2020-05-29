Общество

Олег Брячак: 2019 год показал профессиональный рост Александра Братчикова и повышение его знаний о Пскове

2019 год показал профессиональный рост Александра Братчикова и повышение его знаний о Пскове. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы от «Справедливой России» Олег Брячак по итогам отчета главы городской администрации Пскова о работе за 2019 год.

«Хочется отметить команду Александра Николаевича, ведь один в поле не воин. Каждый в команде на своем месте, в деле разбирается, на наши обращения реагирует. На практике это выливается в ремонты дорог, дворов, спортивных сооружений. И меня удивляет, что это происходит в период мощнейшего кризиса, - пояснил Олег Брячак. - Почему раньше, когда были более благоприятные для города условия, даже не нашли денег для стадиона «Машиностроитель»? Каждый руководитель, который приходит в Псков, обещал найти денег, но у него не получалось».

Также положительно оценил взаимоотношения Александра Братчикова с областной властью и лично губернатором Михаилом Ведерниковым.

Напомним, на сегодняшней сессии отчет главы городской администрации был большинством голосов утвержден. Олег Брячак тоже был в числе тех, кто его поддержал.