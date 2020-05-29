Общество

В Пскове почти на 45% увеличилась раскрываемость краж транспортных средств

В Пскове почти на 45% увеличилась раскрываемость краж транспортных средств. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин, отчитываясь о результатах деятельности управления по итогам 2019 года.

«Что касается раскрываемости преступлений, хочу отметить, что с начала года удерживается положительная динамика. Улучшилась как общая раскрываемость (на 6,2%, до 63,7%), так и по преступлениям с тяжкими и особо тяжкими составами (на 0,8%, до 58,4%), по превентивным составам преступлений (на 1,7%, до 94%)», - доложил он.

Отсутствуют факты не раскрытых умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом. Увеличилась раскрываемость краж всех видов (на 4,3%, до 53,3%), в том числе краж транспортных средств (на 44,9%, до 82,4%), и автомобилей (на 34,2%, до 87,5%), умышленных поджогов (на 3,6%, до 28,6%).