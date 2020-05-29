Общество

Более 11 тысяч литров алкоголя арестовали в Пскове в 2019 году

Более 11 тысяч литров алкоголя арестовали в Пскове в 2019 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил начальник УМВД России по городу Пскову Сергей Сурин, отчитываясь о результатах деятельности управления по итогам 2019 года.

По его словам, за прошедший год сотрудниками управления в ходе проведенных рейдовых мероприятий составлено 250 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота алкоголя (в 2018 году - 244), в том числе 52 - по факту розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции (в 2018 году - 56).

Изъято и наложен арест на 11 с лишним тыс. литров алкогольной продукции (11 329 л).

«В связи с тем, что до сих пор остается не решенным вопрос пресечения практики работы «псевдо кафе» и перепрофилирования магазинов в объекты общественного питания, которые продают алкогольную продукцию круглосуточно, с учетом вскрытия потребительской упаковки. Нами проведен комплекс совместных проверочных мероприятий с участием ОЭБ и ПК, служб охраны общественного порядка, а также с привлечением управления налоговой службы Псковской области, государственной инспекции труда в Псковской области по предупреждению и выявлению нарушений, связанных с реализацией алкогольной продукции без лицензии, контрафактной алкогольной продукции, табачной продукции с акцизными марками иностранных государств, а также осуществлением трудовой деятельности без постановки на налоговый учет», - пояснил Сергей Сурин.

В ходе проведения мероприятий выявлено 130 правонарушений, из которых 126 - в сфере оборота алкогольной продукции, 4 - в сфере оборота табачной продукции. Изъято и наложен арест почти на 4 тысячи литров (3892,83 л) алкогольной продукции. Наложены штрафы на сумму в 1 млн. 400 тыс. рублей.