Общество

Иван Цецерский призвал коллег поддержать награждение экс-комдива 76-й дивизии Станислава Семенюты медалью «За заслуги перед Псковом»

Депутат Псковской городской Думы Иван Цецерский призвал коллег поддержать ходатайство о награждении экс-комдива 76-й дивизии Станислава Семенюты медалью «За заслуги перед Псковом». Свою просьбу он озвучил на сегодняшней сессии гордумы.

«Мне не удалось служить под его руководством, но взаимодействовать доводилось. В 1998 году я был депутатом по округу и видел уровень взаимодействия дивизии под его руководством с городом», - пояснил он. По словам Ивана Цецерского, не было ни одного письма, которое Станислав Семенюта оставил бы без исполнения. При его непосредственном участии на территории около Дома офицеров установлен мемориал памяти погибших во второй половине 20 века. Также Иван Цецерский отметил большие заслуги экс-комдива в общественной деятельности и патриотическом воспитании.

«И это я не беру его военные заслуги. Надеюсь, вы поддержите его награждение медалью, потому что не поддержать такого человека было бы некорректно, - подчеркнул депутат. - Сейчас Станислав Семенюта находится в тяжелом состоянии. Дай бог ему выдержать».

Иван Цецерский подчеркнул также, что бывший комдив 76-й дивизии пережил гибель 6-й роты - «для этого надо было иметь закаленное сердце». Кроме того, если бы не он, в псковской дивизии не было бы контрактной системы службы.

«Прошу депутатов поддержать его награждение медалью даже если у кого-то были к нему отрицательные моменты в приступе», - заключил Иван Цецерский.