Общество

Псковские власти разрешат несовершеннолетним находиться на улице без сопровождения взрослых

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил рассмотреть вопрос о снятии ограничения нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения взрослых.

В ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом он отметил, что прекрасно понимает, что с началом летних каникул и окончанием дистанционного обучения удержать детей дома невозможно.

Глава региона предложил сохранить временные рамки для прогулок: с 12.00 до 20.00 вечера. Михаил Ведерников пояснил, почему именно этот период: с 9.00 до 11.00 определено время для старшей возрастной категории, чтобы эти люди не пересекались с остальными гуляющими.

Для детей предлагаются индивидуальные прогулки, не более двух человек. Если больше, то с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

