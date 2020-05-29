Общество

Российские моряки с круизного лайнера застряли в Псковской области на обсервации

Российские моряки, работавшие на заграничном круизном лайнере и оказавшиеся транзитом в Псковской области по дороге домой, попали на обсервацию в Невельском районе. Об этом сегодня, 29 мая, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Так случилось, что работодатель выгрузил моряков на границе Беларуси и России в Псковской области. Оснований не пустить их в Российскую Федерацию нет, в то же время дать им возможность уехать в другие города мы тоже не можем. Это будет грубейшее нарушение норм. Конечно, для нас это дополнительная нагрузка», - пояснил он.

Глава региона уточнил, что часть моряков отправлена в Москву, но остальные находятся в детском лагере «Звездном», переоборудованном под обсерватор.

Отметим, что сами сотрудники круизного лайнера недовольны таким положением дел. По их мнению, работа в море уже являлась самоизоляцией, поскольку на берег они не сходили и жили в отдельных каютах.

Во-первых, они не довольны условиями, в которых проходит изоляция. Напомню, под обсерватор в Невеле переоборудован детский лагерь «Звёздный». Во-вторых, путешественники настаивают, что абсолютно здоровы, и у них есть соответствующие документы.

Однако проверить эти факты не представляется возможным, поэтому областные власти решили не рисковать.

Добавим, что среди прибывших нет ни одного псковича.