Общество

Михаил Ведерников предложил открыть парки для прогулок и разрешить плановые медосмотры

Открыть общественные места - парки, скверы, набережные - для прогулок предложил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, но при сохранении запрета на использование малых архитектурных форм: скамеек и детских площадок. Такое предложение он озвучил сегодня, 29 мая, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Также глава региона выступил за постепенное возвращение плановых осмотров и операций. По его мнению, каждый человек, которому потребуется такая помощь, должен иметь возможность обратиться к лечащему врачу и получить направление.

Добавим, что остальные ограничительные меры будут продлены до 19 июня.