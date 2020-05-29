Общество

Губернатор поручил провести проверку по факту вспышки коронавируса в порховской больнице

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести проверку по факту внутрибольничной вспышки COVID-19 в Порховской межрайонной больнице. Об этом он сообщил на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, в медучреждении сегодня 12 заболевших, 6 из которых - медики. Губернатор заметил, что вспышка произошла уже после того, как были детально разобраны предыдущие ситуации (с начала эпидемии в регионе их было 6), выработаны инструкции, доведены до медучреждений.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, если будет установлено, что причиной вспышки в порховской больницы было несоблюдение установленных требований, то к ответственности будут привлечены все - от сотрудников до руководителей.