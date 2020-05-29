Общество

Василий Гончар покинул пост председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова Василия Гончара. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решение принималось тайным голосованием. За проголосовали 20 депутатов, против - 1.

Василий Гончар принял решение покинуть пост председателя КСП по собственному желанию в связи с уходом на новое место работы. Контрольно-счетную палату он возглавлял с 5 апреля 2013 года (на новый срок был переизбран в апреле 2018 года).

Он отметил, что с каждым годом работа псковской Контрольно-счетной палаты становилась все более эффективной и профессиональной, и в настоящее время она высоко оценивается на федеральном уровне. При этом он выразил надежду, что и в дальнейшем сотрудники КСП удержат эту высокую планку.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, новое место работы Василия Гончара будет связано с работой в налоговых органах.