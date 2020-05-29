Общество

На «Великолукском мясокомбинате» зарегистрирован очаг заболевания коронавирусом

На «Великолукском мясокомбинате» зарегистрирован очаг заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 29 мая, на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

«Неблагополучная ситуация развивается на «Великолукском мясокомбинате», где в двух цехах - колбасном и транспортном - зафиксировано уже 24 случая заболевания COVID-19», - сказал он.

Добавим, что в Псковской области по состоянию на 28 мая число больных коронавирусом составляло 721 человек, из них 95 в Великих Луках и 18 в Великолукском районе.