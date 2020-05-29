Общество

В несколько раз выросло количество звонков в региональную инспекцию труда из-за коронавируса

В несколько раз выросло количество звонков в региональную инспекцию труда в период ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил руководитель Государственной инспекции труда - главный государственный инспектор труда в Псковской области - Геннадий Иойлев в беседе с журналистом радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы консультируем практически в круглосуточном режиме. В последние два месяца вместо одного консультанта у нас работают два или три, в зависимости от нагрузки, также у нас установлено специальное оборудование. Консультационная нагрузка очень возросла. День на день не приходится, но меньше 70-80 звонков в день у нас не бывает», - рассказал Геннадий Иойлев.

Он отметил, что чаще всего вопросы касаются выплат по заработной плате. Также люди задают вопросы по господдержке группы 65+, волнует людей и тема сохранения заработной платы в период вынужденного нахождения на дистанционной работе, либо дома.

«Также нам поступает огромное количество вопросов и от работодателей, по порядку расчета, например. По телефону мы все разъясняем - как написать заявление, куда его отправить, предоставляем всю возможную информацию», - заключил спикер.